Verfolgungsfahrt Frontalzusammenstoß mit Streifenwagen

So entwickelt sich eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn Richtung Saarbrücken. Bei Dillingen soll der Fluchtwagen die Autobahn verlassen haben und über Landstraßen weiter gerast sein. Die Beamten der Bundespolizei informieren ihre Kollegen der Landespolizei, die daraufhin mit allen verfügbaren Kräften ausrücken. Die Verfolgungsfahrt endet schließlich in Saarlouis, wo der Franzose entgegengesetzt der Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße, dem Gaswerkweg, fährt. Kurz bevor der Wagen die kleine Nebenstraße in Richtung der Holtzendorffer Straße verlassen kann, stoppt ihn ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Saarlouis. Es kommt zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge, die dabei über die Fahrbahn geschleudert werden. Der Unfallfahrer kann von Beamten der Bundespolizei gestellt werden. Ob er oder die Polizeibeamten im gerammten Streifenwagen Verletzungen davon getragen haben, ist nicht bekannt. Bei der Durchsuchung des flüchtigen Wagens entdecken Beamte in einem Reserverad einen verdächtigen Gegenstand – möglicherweise Drogen. Gaswerkweg und Holtzendorffer Straße sind zeitweise voll gesperrt. Beide Fahrzeuge müssen nach dem Crash abgeschleppt werden und sind vermutlich total beschädigt.