Friday-Club Im Elements in Saarlouis gibt es Party auch für unter 18-Jährige

Für Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren gibt es am Freitag, 11. Oktober, mit dem Friday-Club eine Disco im Elements Nightclub in den Saarlouiser Kasematten. Hierzu laden You, das Jugendbüro, Juz united und die Streetworker des Landkreises Saarlouis ein. Geöffnet ist an diesem Tag von 16 bis 20 Uhr.