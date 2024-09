Kreis Saarlouis Die Freibadsaison neigt sich dem Ende

Durchwachsen war die Badesaison in diesem Jahr im Kreisgebiet. Am Anfang der Saison blieben die Gäste wegen der schlechten Witterung zu Hause. Das änderte sich ab Juli, sodass die Badbetreiber letztendlich mit den Besucherzahlen zufrieden waren. Einige Freibäder konnten mehr Gäste begrüßen, andere hatten ein Minus zu verzeichnen. Die Mehrheit der Bäder schließt Mitte September. Erfreulich war die Bilanz der erworbenen Schwimmabzeichen. Insgesamt wurden fast 700 Abzeichen vergeben. In Ensdorf gab mit 160 Seepferdchen, Bronze-, Silber- und Goldabzeichen die meisten Urkunden im Kreis.