Freibad nach Corona : Das Sonnenbad auf dem Steinrausch in Saarlouis öffnet in Kürze

Das Sonnenbad auf dem Steinrausch in Saarlouis öffnet in Kürze

Saarlouis Wer ins Freibad auf dem Steinrausch in Saarlouis will, muss das Ticket online kaufen. Das steht fest. Der ganz genaue Öffnungstermin nicht. Er soll aber bald sein.

Noch liegt der ganz genaue Termin nicht fest, aber das städtische Freibad „Sonnenbad“ in Saarlouis-Steinrausch soll laut Stadtverwaltung „in Kürze“ bekannt gegebebn werden. Ob es, wie im Gespräch, der 15. Juni wird, hängt von der Abstimmung der letzten Maßnahmen für das Betriebskonzept in Corona-Zeiten ab. Den Weg aber hat ein einstimmiger Beschluss des Aufsichtsrats der Wirtschaftsbetriebe Saarlouis (WBS) frei gemacht.

Die wichtigsten Punkte im Überblick: Öffnung in zwei Zeitblöcken Die tägliche Öffnung des Sonnenbades erfolgt in zwei geteilten Zeitblöcken, jeweils von 7 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr. Dazwischen wird das Bad komplett geräumt und die Anlage für die nachfolgenden Gäste gereinigt.

Die reguläre Entgeltordnung wird während des eingeschränkten Betriebes außer Kraft gesetzt. Mehrfach-, Dauer- und Saisonkarten gelten in dieser Zeit ebenfalls nicht. Stattdessen bietet das Sonnenbad einen übersichtlichen Zeittarif an, der jeweils für die Dauer eines Zeitblockes (sechs Stunden) gilt: Der Eintritt für Erwachsene beträgt vier Euro, der Eintritt für sieben- bis 18-Jährige zwei Euro. Kinder bis sechs Jahre haben wie bisher freien Eintritt.

Das Sportbecken ist durch Leinen in sechs breite Schwimmbahnen eingeteilt, in denen quasi im Kreis geschwommen werden kann. Rutschen und Sprungtürme bleiben grundsätzlich in Betrieb, werden aber zeitweise gesperrt, wenn Mindestabstände gewahrt werden müssen. Der Strömungskanal wird nicht betrieben. Der Mindestabstand gilt auch für Nichtschwimmerbecken und Kinderschwimmbecken.