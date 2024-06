Roden 52-Jährige setzt ihr Auto an Vorgartenmauer

Roden · Nicht nur mit Alkohol am Steuer, sondern auch frontal gegen eine Vorgartenmauer war am Freitagmittag die 52-jährige Fahrerin eines Autos in Saarlouis unterwegs. Etwa eine halbe Stunde, nachdem ihr dieser Unfall passierte, wurde die Flüchtige am Steuer ihres beschädigten Autos im Stadtteil Roden angetroffen, wie die Polizei berichtet.

02.06.2024 , 18:32 Uhr

Die Polizei berichtet von einer Trunkenheitsfahrt, die in Roden endete (Symbolfoto). Foto: dpa/Robert Michael