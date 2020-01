Polizei Saarlouis : Frau kracht nach internistischem Notfall in Kasernenmauer

Unfall auf der Wallerfanger Straße in Saarlouis. Foto: dpa/Puchner. Foto: dpa/Stefan Puchner

Saarlouis Vergleichsweise glimpflich ging ein Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14.25 Uhr in der Wallerfanger Straße in Saarlouis aus: Eine 43-jährige Autofahrerin war, während sie auf der Hauptdurchgangsstraße unterwegs war, durch ein akutes medizinisches Leiden offenbar bewusstlos geworden, teilte die Polizei Saarlouis mit.