Frau aus Wohnungslosenhilfe "Oase" : Polizei Saarlouis sucht Sigrid Junker

Saarlouis Die Frau ist Diabetikerin und täglich auf Medikamente angewiesen.

Am Nachmittag des 10. November ist Sigrid Junker von ihrer Betreuerin vermisst gemeldet, wie die Polizei Saarlouis mitteilte. Junker ist zuletzt am Morgen des 6. November in der Wohnungslosenhilfe "Oase" in Saarlouis lebend gesehen worden. Sie ist Diabetikerin und täglich auf Medikamente angewiesen.