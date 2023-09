Infrastruktur Soll die Französische Straße für den Radverkehr gesperrt werden?

Bietet die Französische Straße in Saarlouis genug Platz für Radfahrer und Fußgänger? Die Frage nach der Koexistenz dieser beiden Spezies wurde in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses der Kreisstadt Saarlouis teils heftig diskutiert. Aufgeworfen hatte die Konkurrenzfrage der Senioren- und Frauenbeirat der Stadt Saarlouis, die sich mit der Verkehrssituation in der beliebten Saarlouiser Fußgängerzone beschäftigt hatte.