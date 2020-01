Leser-Reporter : Zotteliger Geselle bei der Arbeit

Diesen Biber hat SZ-Leserreporter Johannes Ruße am Saaraltarm fotografiert. Foto: Johannes Ruße

Saarlouis Lecker: Leser-Reporter Johannes Ruße aus Saarlouis schreibt zu seinem Foto: „Endlich ist es mir gelungen nach monatelanger Suche, Arbeit, Geduld und etwas Glück den Biber am Saaraltarm zu fotografieren. Er hat mir sein Vertrauen geschenkt, und das Glück kann ich noch gar nicht fassen. Ich werde diese Begegnung in meinem Leben nicht mehr vergessen. Schön ist er gerade nicht, aber zottelig kommt er daher. Er hat eine Ruhe in sich und lässt sich nicht beim Fressen stören. Das ist Entspannungsfotografie und eine Menge Arbeit.“