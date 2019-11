Leser-Reporter : Versteckt im Spargelfeld

Sonniges Plätzchen: Leser-Reporter Johannes Ruße aus Saarlouis: „Heute Morgen hatte ich soviel Glück beim Spazierengehen und kann es kaum glauben. Am Saaraltarm auf der Höhe vom Fordhochhaus steht ein Spargelfeld, das immer noch das Herbstkleid trägt. In den Reihen habe ich was entdeckt, worauf ich immer gehofft habe einen Feldhasen zu erwischen, aber nein, ein Reh lag da und sonnte sich.“ Foto: Johannes Ruße. Foto: Johannes Ruße