Schöne Fotos aus dem Kreis Saarlouis : Hallo, Frühling, wir freuen uns auf dich...

„Das herrliche Wetter erfreut das Gemüt und lässt uns den Corona-Alltag ein Stück weit vergessen. Es macht wieder Spaß, an der frischen Luft zu sein, besonders bei den frühlingshaften Temperaturen. Auf der Pachtener Heide, genauer gesagt auf dem Waldfriedhof, habe ich heute die ersten Frühlingsvorboten entdeckt“, schreibt Julia Gorius aus Dillingen zu ihrer Fotografie. Foto: Julia Gorius

Kreis Saarlouis Nach den knackig-kalten Wochen werden jetzt Menschen, Tiere und Pflanzen mit viel milderen Temperaturen und Sonnenschein verwöhnt.

Der Frühling klopft so langsam an. Und das freut viele Menschen im Kreis. Weitere fantastische Bilder unserer Leser haben uns erreicht, vielen Dank dafür!

