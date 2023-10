Nach Ford-Betriebsversammlung „Das war ein kompletter Reinfall“ – Wut und Tränen bei Ford-Belegschaft

„Es war komplett still, die Stimmung war wie an einem Grab, als verkündet wurde, dass kein Investor kommt. Ich hatte Pfiffe und Gegröhle erwartet, aber alle waren einfach schockiert.“ So schildert Ford-Mitarbeiter Tim Lehnert den Moment, als an diesem Donnerstag auf der Betriebsversammlung der Ford in Saarlouis verkündet wurde, dass der Deal mit dem Investor geplatzt ist. Eigentlich hatten die Mitarbeiter damit gerechnet, dass sie erfahren, wie es mit ihrem Arbeitsplatz weitergeht. Stattdessen wurden sie darüber informiert, dass das Unternehmen, das noch vor drei Monaten eine Absichtserklärung zur Übernahme des Werks unterzeichnet hatte, sich nun doch wieder aus dieser Vereinbarung zurückzieht.