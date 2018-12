„Raphael Schäfer und seine CDU-Landtagskollegen Dagmar Heib, Günter Heinrich und Marc Speicher“, „die Saarlouiser Abgeordneten Petra Berg und Reinhold Jost, Landrat Patrik Lauer sowie Oberbürgermeister Peter Demmer“, Hakan Gündüz, Fraktionsvorsitzender im Saarlouiser Stadtrat, später Heiko Maas (alle SPD), Andreas Neumann, Kreisvorsitzender der Linken: Bis Redaktionsschluss erreichten unsere Zeitung Betroffenheitsadressen dieser Politiker in großer Übereinstimmung aus dem Landkreis Saarlouis. Sie reagieren auf die Ankündigung von Ford Saarlouis, massenhaft Arbeitsplätze abzubauen.

Dass es wenig echte Handlungsmöglichkeiten für die – zumal die lokale – Politik gibt, auf die Entscheidung des Automobilherstellers Einfluss zu nehmen, zeigt sich an den Inhalten der Pressemitteilungen. Schock über die Pläne und Bekenntnis zum Standort, Solidarität mit den Beschäftigten und Appelle an Ford werden formuliert. Konkret kündigt Gündüz zwar an, im Saarlouiser Stadtrat „über alle Parteigrenzen hinweg“ die Verabschiedung einer gemeinsamen Resolution zu beantragen. Ob damit der Konsens über Parteigrenzen hinweg im Stadtrat umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Linken-Kreischef Neumann geht über Appelle noch hinaus und formuliert Kapitalismuskritik: Ford handele nach dem Grundsatz „Profit first“. Was das Unternehmen „Transformation“ nenne, diene zu Lasten der Menschen einzig der Gewinnmaximierung.

Die Menschen, die sich um ihre Zukunft sorgen müssen, nicht allein lassen, um jeden Arbeitsplatz kämpfen, mit den Gewerkschaften gleichsam Seit’ an Seite stehen – auch diese sind zwar ehrenwerte Ankündigungen. Aber tatsächliche Hilfen kann auf die Schnelle keiner der Kreispolitiker aus dem Hut zaubern.