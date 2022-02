Materialmangel hält laut Betriebsrat an : Erneut muss Ford in Saarlouis die Kurzarbeit verlängern

Erneut muss Ford in Saarlouis die Kurzarbeit verlängern

Materialmangel hält laut Betriebsrat an

Saarlouis Weiterhin ist die Lage in der Automobilindustrie angespannt. Das wirkt sich auch aufs Ford-Werk in Saarlouis aus. Darum gilt jetzt auch im März Kurzarbeit.

Die Produktion im Saarlouiser Ford-Werk ist so gut wie komplett zum Erliegen gekommen. Grund dafür sind nach Angaben des Betriebsrats Materialknappheit. Insbesondere wichtige Halbleiter (Computerchips) aus Fernost lassen auf sich warten, die aber dringend benötigt werden. Seit der zweiten Januar-Hälfte hangelt sich daher der saarländische Standort wie auch viele andere Betriebe von einer Kurzarbeit zur nächsten.

So werde es auch in den ersten beiden März-Wochen Kurzarbeit geben, teilt der Betriebsrat mit. „Die Produktion ruht [...] durchgehend bis Freitag, den 11. März 2022“, heißt es in dem der SZ vorliegenden Schreiben. Einem entsprechenden Antrag seitens der Geschäftsführung habe der Betriebsrat zugestimmt.