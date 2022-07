Druck auf Europa-Management erhöht : Ford-Betriebsrat in Saarlouis droht weitere Arbeitskämpfe mit IG Metall an

Ford-Betriebsrat in Saarlouis droht weitere Arbeitskämpfe mit IG Metall an

Saarlouis Abermals verschärft die Arbeitnehmervertretung des Autobauers seinen Ton gegenüber dem Ford-Europa-Management. Denn auch drei Wochen nach Bekanntgabe des geplanten Produktionsendes im Saarland sind alle Fragen offen. Doch der Betriebsrat lässt nicht locker – und hat Pläne mit der Gewerkschaft.

Unsicherheit, Zukunftsängste, einfach fehlende Perspektiven für die Beschäftigten des Ford-Werkes in Saarlouis prägen auch drei Wochen nach Bekanntgabe des Europa-Managements, das neue E-Auto-Modell in Spanien statt an der Saar zu produzieren, die hiesige Lage. Und genau diese Ungewissheit lässt den Ton beim Betriebsrat des betroffenen Standorts ein weiteres Mal schärfer werden.