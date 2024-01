Warnstreik am Donnerstag Ford-Mitarbeiter in Saarlouis demonstrieren erneut (Fotos)

Laut schallt die Stimme von Lars Desgranges über den Platz vorm Werkstor von Ford in Saarlouis: „Die Zeit der Versprechungen sind vorbei, deshalb stehen wir hier.“ Hunderte Beschäftigte des amerikanischen Automobilherstellers haben am Mittwoch und am Donnerstag mit einem Warnstreik ihre Arbeit niedergelegt und so die Produktion zum Stillstand gebracht. Begleitet von Fackeln, Bannern und rhythmischen Trommelklängen zog am frühen Donnerstagabend die Mittagsschicht von den einzelnen Abteilungen vor das Werkstor, wo eine Kundgebung mit rund 1500 Teilnehmern stattfand. Zu dieser hatte die Industrie-Gewerkschaft (IG) Metall aufgerufen. Grund hierfür ist, dass die Sozialtarifverhandlungen bei Ford ins Stocken geraten sind. Neben den Beschäftigten bei Ford beteiligten sich auch Teile der Belegschaft der Dillinger Hütte, Nedschroef und der Bouser Stahlwerke an dem Warnstreik. Auch der Saarlouiser Oberbürgermeister, Peter Demmer, und Landrat Patrik Lauer waren vor Ort.