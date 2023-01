Keine guten Nachrichten im neuen Jahr : Ford-Betriebsrat schwört Mitarbeiter auf „Jahr der Entscheidungen“ ein

Saarlouis Die Zukunft von 4000 Ford-Mitarbeitern ist weiterhin offen. Der Betriebsrat hofft auf Verhandlungserfolge für das Werk in Saarlouis. Doch auch in Köln ziehen dunkle Wolken auf.

Steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ford-Werk in Köln ein Personalabbau bevor? Das vermutet zumindest der Saarlouiser Betriebsratschef Markus Thal in einer Mitteilung an die Belegschaft. Das Unternehmen sei durch Missmanagement von wenigen Entscheidern ins Abseits geraten und müsse nun verschlankt werden. Das heiße nichts anderes als weiterer Personalabbau. Deshalb trifft sich die Belegschaft am Standort Köln zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung am 23. Januar.