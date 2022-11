Gründung von Verein steht bevor : Förderer unterstützen Ludwig Galerie Saarlouis

Saarlouis Ein neuer Förderverein soll die Ludwig Galerie Saarlouis unterstützen. Die Idee gibt es schon länger, im Januar soll die erste Sitzung stattfinden.

Die Ludwig Galerie in Saarlouis soll künftig durch einen Förderverein unterstützt werden. Bereits seit über einem Jahr wird die Gründung eines solchen Vereins vorbereitet und wird nun allmählich konkreter: Der Kulturauschuss der Stadt Saarlouis hat in seiner jüngsten Sitzung dazu getagt und auch aus jeder Fraktion Mitglieder benannt, die sich dort einbringen wollen.

Nach der Wende nur ein Jahr später, 1990, wurde der Name in „Museum Haus Ludwig für Kunstausstellungen Saarlouis“ geändert. 2017 stand ein weiterer Umbruch an: Der Umzug aus dem Domizil, einem stattlichen, 1920 gebauten Bankgebäude, in die Kaserne VI in der Altstadt, gleich gegenüber, verbunden mit der Umbenennung in „Ludwig Galerie Saarlouis“.