Teils nur in 800 Meter Höhe Flugzeug kreiste stundenlang über Saarlouis – nun äußert sich der Auftraggeber

Es sorgte vor Kurzem für so manches Aufsehen: Stundenlang kreiste am Nachthimmel ein kleines Flugzeug über der Kreisstadt Saarlouis und zog in der Luft seine Bahnen. Wie eine SZ-Recherche ergab, handelte es sich bei dem Flieger um eine Maschine des Magdeburger Vermessungsunternehmen Geofly. Dieses teilte auf SZ-Anfrage den Grund für die Flüge mit.