In Griechenland erwartet sie Obdachlosigkeit : Flüchtlingsrat warnt davor, junge Syrer aus dem Saarland abzuschieben

Hesham Alhaj Othman und Omar Karbouj (rechts) sind im Flüchtlingslager Lebach untergebacht. Foto: Sophia Schülke

Saarlouis In ein paar Jahren hätte Omar Karbouj hier im Saarland seine Ausbildung als Altenpfleger abschließen, sein Deutsch verbessern und einfach leben können. Nach seiner Flucht aus Syrien und der Obdachlosigkeit in Griechenland wäre er endlich angekommen. Doch nun droht dem 21-Jährigen die Abschiebung – wie vielen jungen, ledigen Geflüchteten.

Bis Griechenland gleicht die Geschichte des jungen Omar Karbouj einer Odyssee. Mit seinem Bruder ist er über den Seeweg aus Syrien geflüchtet, war sechs Monate in einem griechischen Insel-Flüchtlingscamp festgesetzt, lebte dann in einem Camp bei Athen und schließlich auf der Straße. Aber seitdem er in Deutschland ist, kommt ihm manche Erfahrung kafkaesk vor. „Nachdem mein Asylantrag abgelehnt wurde, hat mir meine Sachbearbeiterin geraten, eine Ausbildung zu suchen, um die Abschiebung zu stoppen“, erzählt der 21-Jährige. „Ich habe drei Monate lang gesucht, und als ich eine Ausbildung zum Altenpfleger mit Sprachkurs in Aussicht hatte, teilte mir die Sachbearbeiterin mit, dass mir doch die Abschiebung droht.“

Omars Berichte übersetzt eine Dolmetscherin ins Deutsche. In den dreieinhalb Jahren, die der junge Mann in Deutschland ist, habe er zwölf Anträge auf einen Sprachkurs gestellt – zwölf Mal wurde er abgewiesen. Grundkenntnisse in Deutsch hat er aber doch, angeeignet nicht zuletzt während der insgesamt 15 Monate, die er in einer Lebacher Schokoladenfabrik und einer McDonalds Filiale gearbeitet hat.

„Ein Flüchtling sucht Sicherheit und Zukunft, also das, was uns in Syrien gefehlt hat“, berichtet Hesham Alhaj Othman. Der 26-Jährige ist über den Landweg nach Griechenland geflohen und seit zweieinhalb Jahren in Deutschland. „In Griechenland werden Flüchtlinge, gerade junge Alleinstehende, diskriminiert. Ich war entsetzt, dass es hier genauso ist“, sagt er. Wie sein Landsmann wurde er in Griechenland als Geflüchteter anerkannt. „Ich habe mich gezwungen gefühlt, in Griechenland Asyl zu beantragen. Aber in Griechenland erhalten Flüchtlinge keinerlei Unterstützung“, sagt er und erklärt: „Ich bin nach Deutschland gekommen, um mich zu entwickeln und zu arbeiten; nicht, um dem Staat auf der Tasche zu liegen. Aber es gibt keine Perspektive.“

Tatsächlich sehen sich immer mehr Geflüchtete mit Schutzstatus in Griechenland gezwungen, Griechenland zu verlassen. „Sie fliehen vor dem blanken Elend“, zitiert Peter Norbert, Vorstandsmitglied im Saarländischen Flüchtlingsrat, einen Bericht von Pro Asyl und der griechischen Flüchtlingshilfsorganisation Refugee Support Aegean. Die Politik der derzeitigen griechischen Regierung ziele darauf ab, Schutzberechtigten keinerlei Versorgung zu bieten und sie sich selbst zu überlassen, zitierte Norbert weiter. Denn wer anerkannt wurde, muss seine Unterkunft, also meist die Flüchtlingslager, innerhalb von 30 Tagen verlassen und erhält vom Staat keine Versorgung und keine finanzielle Unterstützung. Viele Geflüchtete landen auf der Straße in Verelendung und Obdachlosigkeit. Zudem werde, so Norbert, der Zugang zu Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und Arbeitsmarkt durch enorme bürokratische Hürden erschwert.

„Die Zustände haben dazu geführt, dass deutsche Gerichte bei sogenannten vulnerablen Personen ein Abschiebeverbot zuerkennen, die saarländische Regierung schiebt junge Männer aber ohne Rücksicht auf Verluste nach Griechenland ab“, sagt Norbert. „Der Saarländische Flüchtlingsrat fordert keine Abschiebungen nach Griechenland und Aufenthaltsrecht für Schutzberechtigte auch aus Griechenland in Deutschland – nicht nur für vulnerable, sondern für alle Betroffenen“, sagte Norbert.