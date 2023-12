Kampf um die Krone beim „härtesten Stand-Up-Contest Deutschlands“ Finale beim Comedy Clash in Saarlouis: Dieser Comedian sicherte sich den Sieg

Am Ende war es ganz knapp, nur drei Stimmen trennten den Zweitplatzierten vom Sieg beim Finale vom Comedy Clash in Saarlouis. Doch den holte am Freitagabend der Kölner Comedian Marvin Hoffmann mit nach Hause, der krankheitsbedingt für den eigentlichen Gewinner der zweiten Vorrunde des Wettbewerbs, Samuel Sibilski, eingesprungen war.