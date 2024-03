Nachfolge der scheidenden Wehrführung weiter unklar Weiterer Rücktritt nach Wahl-Debakel bei der Feuerwehr in Saarlouis

Die Folgen des Wahl-Eklats bei der Feuerwehr in Saarlouis sind noch längst nicht überstanden. So steht bislang ein neuer Termin aus, um über den Nachfolger der scheidenden Wehrführung abzustimmen. Zumal ein Kandidat auf sich warten lässt, der sich nach der verunglückten Abstimmung in den Ring traut. Da zieht bereits weiteres Ungemach bei der Truppe auf.