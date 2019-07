Prominent im Panini-Sammelalbum : Dieses Foto hat Eindruck gemacht

Saarlouis Ein beeindruckendes Bild der Saarlouiser Feuerwehr ziert eine ganze Seite eines der beliebten Panini-Sammelalben. Die Wehr freut sich - auch wenn sie noch keines gesehen hat.

Sie können nur bedauernd die Hände heben. Tut und Leid. Wir haben keins, sagen Knut Kempeni, Feuerwehrchef von Saarlouis, und Stellvertreterin Stefanie Lang. Dabei häten sie gern mal gesehen, wie sich die Freiwillige Feuerwehr Saarlouis auf einer ganzen Seite in einem der beliebten Panini-Sammelalben macht. Die gibt es seit Jahrzehnten, junge Leute sammeln die Stickerbilder vor allem für Alben zu Themen aus Fußball und Auto. Es gibt aber auch viele andere. Eines davon ist „Schwarz Rot Gold - 70 Jahre Deutschland“. Panini in Italien hat es hergestellt, hinter diesem Album steht konkret die Funke Mediengruppe. Für sie mailte ein Medienbüro Stefanie Lange an: Man habe im Internet gelesen, dass die Saarlouiser Freiwillige Wehr zu den ältesten in Deutschland zähle, und da sei „dieses wunderbare Bild“ auf der Internet-Seite der Wehr. Ob man das für das Sammelalbum verwenden dürfe?