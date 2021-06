Spektakulärer Einsatz : Feuerwehr muss Mann von Baukran am Globus in Saarlouis retten

Foto: BeckerBredel

Saarlouis Spektakulärer Einsatz für die Feuerwehr Saarlouis: Ein Mann kletterte am Montag betrunken auf einen Baukran. Am Ende blieb er unverletzt. Die waghalsige Suff–Aktion hat allerdings Konsequenzen.

Die Feuerwehr Saarlouis hatte am Montag (31. Mai) einen spektakulären Einsatz am Globus Markt in Saarlouis. Ein Mann war volltrunken auf den Auslieger des dort aufgestellten Baukrans geklettert. Offenbar eine Mutprobe, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen auf SZ-Anfrage bestätigte. Die Polizei alarmierte die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Spezialisten der Höhenrettung der Saarbrücker Berufsfeuerwehr.

Wie Leander Schmidt vom Globus Sicherheitsdienst berichtete, war der Mann am frühen Abend noch vor Geschäftsschluss auf dem am Parkhaus stehenden Kran geklettert und zwar bis in die oberste Spitze am Kranausleger. Dorthin führt eine senkrechte Leiter. Im luftigen T-Shirt, mit Jeans und Turnschuhen machte es sich der Mann an der Kranspitze gemütlich und wurde von allen Seiten beobachtet und vielfach fotografiert.

Großeinsatz der Rettungsdienste

Viele Schaulustige verfolgten das Spektakel, das einen Großeinsatz der Rettungsdienste nach sich zog. Die Feuerwehr wurde alarmiert, Notarzt und Rettungsdienst standen bereit, die Höhenrettung hatte sich in Saarbrücken einsatzbereit gemacht und war mit Martinshorn nach Saarlouis geeilt. Die Feuerwehr bat die Einsatzkräfte, zunächst auf Distanz zu bleiben und lautlos in der Nähe Position zu beziehen. Die Beamten wollten es erst mit einer persönlichen Ansprache versuchen und nahmen Kontakt mit dem jungen Mann auf.

Mann stark alkoholisiert

Das zeigte Erfolg, denn nach einer halben Stunde kletterte er ohne fremde Hilfe wieder vom Kran herab, eine lange senkrechte Leiter hinunter. Auf dem Boden angekommen, staunten die Beamten nicht schlecht, denn der Mann torkelte und war sichtlich betrunken – kaum in der Lage, gerade zu gehen. Noch vor Ort wurde ein Atem-Alkoholtest durchgeführt. Der Probant musste mehrmals pusten, denn auch damit hatte er Probleme. Auch der Rettungsdienst des DRK nahm den Mann in Augenschein. Verletzt war er nicht. Letztlich wurde er in eine Klinik gebracht. Das Sprichwort, dass Betrunkene oft einen Schutzengel haben, bewahrheitete sich hier.