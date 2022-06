Brandstiftung vermutet : Feuerwehr löscht brennenden Container mit Bauschutt in Fraulautern

Die Feuerwehr löschte am Freitag einen brennenden Container. Foto: Ruppenthal

Fraulautern/Roden Wieder einmal hat ein Container gebrannt: Dieses Mal musste der Löschbezirk Ost der Feuerwehr Saarlouis am Freitagmittag zum Brand eines Bauschutt-Containers in der Alpenstraße in Fraulautern ausrücken.