Feuerwehreinsatz : Bei Brand in Saarlouis stellt Polizei Nazibild sicher

Bei Brand in Saarlouis stellt Polizei Nazibild sicher

Feuer in Roden.

Roden Im abgebrannten Schuppen außerhalb von der Stadt soll jemand gelebt haben.

Bei einem Feuer in Saarlouis-Roden ist am Samstagvormittag (2. November) eine hölzerne Hütte in Rauch aufgegangen. Wie die Polizei entsprechende Informationen der SZ bestätigt, war der Alarm gegen 10 Uhr eingegangen.