Großeinsatz der Feuerwehr : Dichter Rauch in Saarlouiser DRK-Klinik

Dichter Rauch in Saarlouiser DRK-Klinik

Saarlouis Polizei sperrt Straße um die Unglücksstelle.

Nach ersten Informationen soll der Qualm im DRK-Krankenhaus in Saarlouis entstanden sein. Wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken bestätigt, ging der Alarm am Donnerstag (31. Oktober) kurz vor 15 Uhr bei den Kollegen ein.