Korrespondenz in Zeiten der Pandemie : Grundschulkinder aus Saarlouis suchen Senioren für Briefwechsel

Ja, was schreibe ich dem Kind denn? Diese Frage steht am Anfang des Briefwechsels zwischn älteren Menschen und Kindern in Saarlouis. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Saarlouis Familienbildungsstätte Saarlouis und Vogelsang-Grundschule starten Brieffreundschaften. Aber es fehlen noch Ältere, die den Kindern schreiben.

Die katholische Familienbildungsstätte Saarlouis (FBS) lässt ein altes Erfolgsmodell aufleben: Brieffreundschaften. Über ein Schuljahr hinweg will sie Korrespondenzen zwischen Kindern der Saarlouiser Grundschule Im Vogelsang und älteren Menschen vermitteln. Die Kinder werden dabei von ihren Klassenlehrerinnen unterstützt. „Leider haben sich bisher wenige Erwachsene gemeldet, die den Kindern schreiben möchten. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass kein Interesse besteht“, erklärt Sabine Kelkel, eine der Klassenlehrerinnen. Derzeit lägen zehn Anfragen vor. Infrage kämen alle Älteren, gleich ob sie in der eigenen Wohnung, betreutem Wohnen oder einer Einrichtung leben. Voraussetzung sein nur, dass jemand Spaß habe am Briefwechsel mit Kindern. Kelkel: „Für Ältere, die nicht recht wissen, was sie einem fremden Kind schreiben könnten, habe ich ein paar Leitfragen zusammengestellt, die über die Familienbildungsstätte weitergegeben werden können.“ Den den ersten Brief müssten die Älteren schreiben.

Die Briefe beider Seiten gehen an FBS und Schule, werden von dort an den angeschriebenen Adressaten weitergeleitet. Das Projekt soll über das Schuljahr 2020/2021 laufen und noch in diesem Herbst beginnen. Falls es die Verhältmisse zulassen, wollen FBS und Vogelsangschule im Sommer 2021 auch zu einem Fest einladen, an dem sich die Brieffreundinnen und Brieffreunde kennen lernen können, wenn sie das möchten.

Das klassische und lang bewährte Briefeschreiben ist fast schon in Vergessenheit geraten, schreibt die FBS dazu. „E-Mails, WhatsApp, Sprachnachrichten, Videokonferenzen und Zoommeetings – alles schnell und digital, so zeigt sich die moderne Kommunikation besonders in Zeiten der Pandemie.“ Da hätte es doch etwas für sich: Sich auf die Inhalte zu konzentrieren, ohne eine Taste zum Löschen der Fehler zu haben. Einen Brief schön zu gestalten. Sich richtig kennenzulernen und sich gemeinsam auf Post zu freuen. „Dieses Projekt soll in unserer turbulenten Zeit die Möglichkeit bieten, sich in aller Ruhe auszutauschen und eine Brücke zu schlagen zwischen Menschen, die Briefe noch kennen, und jenen, die sie unbedingt kennenlernen sollten – Seniorinnen und Senioren und Kinder, die sich bestimmt einiges zu erzählen haben.“