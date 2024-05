Jubiläum bei Farben Huffer Als vor 100 Jahren alles in Fraulautern begann

Der Saarlouiser Farbengroßhändler Farben Huffer feierte vor Kurzem sein 100-jähriges Bestehen. 30 Mitarbeiter, einen Show-Room auf 300 Quadratmetern in Saarlouis, Filialen in St. Wendel und Saarbrücken mit insgesamt 2500 Quadratmetern Lagerfläche – so stellt sich die Firma Farben Huffer in Saarlouis nach eigenen Angaben heute dar.