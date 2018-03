später lesen Kids Treff Familienfest in der Ludwig Galerie Teilen

Twittern







Anlässlich der Ausstellung „Die Schwestern Laz(s)ard - Ilse Heller-Lazard und Lou Albert-Lasard“ findet am Sonntag, 25. März, von 14 bis 17 Uhr wieder ein Kinder- und Familienfest statt. Das Lokale Bündnis für Familie in Saarlouis hat in Zusammenarbeit mit der Ludwig Galerie Saarlouis ein Programm zusammengestellt. Die kleinen und großen Besucher erwarten am Sonntag Kurzführungen, Such- und Fragespiele zu den beiden Künstlerschwestern sowie Kreativangebote. Ludwig’s Kids-Treff in der Ludwig Galerie Saarlouis wird veranstaltet vom Lokalen Bündnis für Familie Saarlouis. Das sind: La Tienda, Abteilung Familie und Soziales der Kreisstadt Saarlouis, Katholische Familienbildungsstätte, Ludwig Galerie Saarlouis, Fairtradegruppe Saarlouis, Globus Saarlouis. Der Eintritt ist frei.