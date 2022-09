„Bei Ermittlungen muss man von Vertuschung ausgehen“ : Fall Yeboah: Menschen gedenken Opfer von Brandanschlag in Saarlouis

Saarlouis Exakt 31 Jahre nach einem rassistischen Brandanschlag in Saarlouis haben Menschen des damals getöteten Asylbewerbers Samuel Yeboah gedacht.

Rund 60 Menschen kamen am Montagabend, um am damaligen Tatort innezuhalten und an einer von der Stadt errichteten Gedenktafel Blumen niederzulegen.

Mord am Asylbewerber Samuel Yeboah 1991 in Saarlouis : Kommt der Verdächtige im Mordfall Yeboah bald wieder auf freien Fuß?

Am 16. November soll vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz der Prozess gegen einen 51-Jährigen unter anderem wegen Mordes beginnen. Dem Mann wird vorgeworfen, aus rassistischer Gesinnung das Feuer am 19. September 1991 in einem Asylbewerberwohnheim in Saarlouis gelegt zu haben. Der 27-jährige Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana war infolge des Feuers ums Leben gekommen.