Nachhaltig löten : Computermaus bauen im Lötworkshop in Saarlouis

Computermaus bauen im Lötworkshop in Saarlouis

Saarlouis Der Verein Weltveränderer organisiert in Kooperation mit der „Fairen Stadt Saarlouis“ einen Lötworkshop. Dort kann unter Anleitung eine eigene Computer-Maus gelötet werden. Der Workshop soll Bewusstsein dafür wecken, dass in Elektrogeräten viele wertvolle Rohstoffe verarbeitet sind, die oft unter prekären Arbeitsbedingungen im globalen Süden abgebaut werden.

Der Workshop richtet sich an Erwachsene, aber auch an Kinder ab acht Jahren. Die müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden, die gegebenenfalls beim Löten unterstützt. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss während der Dauer der Veranstaltung getragen werden.

Der Lötworkshop findet am kommenden Samstag, 31. Oktober, von 11 bis 15 Uhr in den Räumen der katholischen Familienbildungsstätte in Saarlouis (Ludwig-Karl-Balzer-Allee 3, 66740 Saarlouis) statt. Die Materialkosten belaufen sich auf 20 Euro pro Maus.