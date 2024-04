Forschungsprojekt „5G SLS“ KI im Straßenverkehr – Wie ein smarter Fahrrad-Abbiegeassistent für mehr Sicherheit sorgt

Beim Abbiegen in eine Straße, die vermeintlich freie Fahrt suggeriert, vergessen Autofahrer gerne mal den Schulterblick, der einem verrät, ob sich von hinten ein Fahrradfahrer nähert. Oft kommt es genau in diesen Situationen zu Unfällen, die gerade für Zweiradfahrer häufig unschön ausgehen. Um diese Gefahr zu reduzieren, hat das Forschungsprojekt „5G SLS“, das Saarlouis in eine Smart City verwandeln soll, ein innovatives Verkehrskonzept entwickelt. Ein Teil dieses seit Ende 2021 laufenden Projektes ist der digitale Abbiegeassistent für Fahrradfahrer, der sich seit knapp vier Wochen an der Gustav-Heinemann-Brücke (Helmut-Kohl-Straße / Im Rayon) im Testbetrieb befindet.