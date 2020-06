Neue Zeiten : EVS-Wertstoffzentrum Saarlouis ändert Öffnungszeiten

Weg mit dem Elektroschrott: Das Wertstoffzentrum Saarlouis ändert seine Öffnungszeiten. Foto: dpa Foto: dpa/Christian Charisius

Saarlouis Ab sofort gelten beim EVS-Wertstoffzentrum in der Fasanenallee in Saarlouis neue Öffnungszeiten. Dies teilt der EVS mit. So ist noch bis Montag, 15. Juni, sowie von Sonntag, 16. August bis 31. Dezember geöffnet: Montag bis Freitag von neun bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 16.45 Uhr, außerdem Samstag von neun bis 14.15 Uhr.

