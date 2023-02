Wohin mit dem Müll in der Altstadt? : EVS sperrt sich gegen unterirdische Müllcontainer in Saarlouis

Saarlouis Die Idee, in der Altstadt Saarlouis das Müllproblem mit unterirdischen Containern zu lösen, hat für Aufregung gesorgt. Und zudem den EVS auf den Plan gerufen, der gleich etwas klargestellt hat.

Mit dem Antrag, unterirdische Müllcontainer in der Altstadt zu prüfen, hatte sich der Saarlouiser Ausschuss für Stadtplanung und Bauen am Donnerstag zu befassen. Er kam von der Koalition aus CDU, Grünen und FDP schon im Januar. Die hatte die Idee, das anhaltende Müllproblem in der Altstadt, das neben optischen Beeinträchtigungen auch Ratten und Beschwerden von Anwohnern und Gästen nach sich zieht, zu lösen, indem zentrale unterirdische Container gebaut werden (die SZ berichtete). Dies könne im Zuge der ab März geplanten Bauarbeiten der Stadtwerke geschehen, die dann in der Alte-Brauerei- und Bierstraße Versorgungsleitungen neu verlegen. „Wir halten das für eine gute Idee“, begründete CDU-Fraktionssprecher Raphael Schäfer, „wissen aber, dass die Umsetzung nicht so einfach ist, da ist viel zu beachten.“ Er gab auch zu bedenken, dass die Bauarbeiten nicht den Gastrobetrieb unnötig beeinträchtigen sollten, die Außenflächen sollen „schnellstmöglichst“ wieder nutzbar sein. Umgesetzt werden könnten die Zentralcontainer am Lothar-Fontaine-Platz; „das Areal am Parkhaus am Ring soll ja ansprechender gestaltet werden, dort könnte man eine Sammelstelle machen, wie es sie etwa auch in Dillingen schon gibt.“