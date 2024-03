Erster Seniorentreff in Saarlouis Senioren erfahren aus den Geschichten Michael Endes

Saarlouis · Im Rahmen des Bildungsprogrammes in der Ludwig Galerie Saarlouis wurde erstmals ein eigener Seniorentreff in Kooperation mit dem Familienbündnis Saarlouis initiiert. Unter der Leitung von Gaby Böhme hat der Seniorentreff begonnen, heißt es in einer Mitteilung.

12.03.2024 , 16:29 Uhr

Die Senioren erfahren bei einer Lesung mehr über die Geschichten von Michael Ende. Foto: Michael Leinenbach