Erntebilanz Getreide präsentiert sich in guter Qualität

Unter dem Eindruck des Erntedankfestes, das vielerorts in der Region begangen wurde, ziehen die Landwirte im Kreis Saarlouis auch ihre Erntebilanz für dieses Jahr. „Wie viele christlich geprägte Feste hat auch das Erntedankfest vorchristliche Vorläufer. Bereits im Römischen Reich, im antiken Griechenland und in Israel waren Rituale zum Erntedank bekannt. Die Christen übernahmen den Brauch und integrierten ihn in den christlichen Glauben: In der Regel am ersten Sonntag im Oktober dankt der Mensch Gott für seine Gaben“, stellt Erhard Ecker, Kreisvorsitzender des Bauernverbandes Saarlouis, heraus.