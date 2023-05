In Gedenken an die Opfer Neue Stolpersteine erinnern an NS-Opfer

Sieben neue Stolpersteine, die an Opfer des NS-Regimes erinnern, sind am Donnerstag in Fraulautern an drei Stellen verlegt worden. Damit befinden sich nun insgesamt 38 solcher Gedenksteine im Stadtgebiet von Saarlouis. Der erste Stein wurde im Jahr 2011 verlegt, weitere folgten im Jahr 2013 und 2015.