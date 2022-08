Neuer Archivar im Städtischen Museum Saarlouis : Damit andere etwas finden, muss er suchen

Der Diplom Historiker Erik Omlor arbeitet seit diesem Jahr als Archivar im Städtischen Museum Saarlouis und sorgt dafür, dass Sucher in Zukunft auch finden. Foto: Jörg O. Laux

Saarlouis Das Städtische Museum Saarlouis hat mit Erik Omlor seit diesem Jahr einen eigenen Archivar.

Seit März diesen Jahres hat das Städtische Museum Saarlouis Verstärkung bekommen. Bis dahin war das Museum, das seit seiner Gründung 1927 in der Kaserne VI, Alte Brauerei Straße 1, beheimatet ist quasi eine Ein-Mann-Show von Museumsleiter und Leiter des Stadtarchivs Benedikt Loew. Seit diesem Jahr hat er nun Verstärkung durch Erik Omlor, der hier als Archivar arbeitet. Der Diplom-Historiker ist gebürtiger Saarländer aus Bexbach, war allerdings bis vor Kurzem lange außerhalb des Saarlandes tätig. Dabei zeichnete sich erst gar nicht ab, dass es Erik Omlor mal ins Museum ziehen sollte. Denn zuerst arbeitete er als Polizeimeister beim Bundesgrenzschutz, bis er sein Abitur nachmachte und Geschichte in Bamberg studierte. Danach zog es ihn immer wieder zu Museen in ganz Deutschland. Stationen waren unter anderem das Ostfriesische Landesmuseum in Emden, das Residenzschloss Dresden oder das Museum des Dreißigjährigen Krieges in Wittstock in der Prignitz, wo er als Museologe tätig war.

Seit März 2022 ist Erik Omlor nun als Archivar im Städtischen Museum Saarlouis tätig. Wie Museumsleiter Benedikt Loew erzählt, hatte sich auf die Stellenausschreibung als Archivar schlichtweg niemand beworben, sodass die Ausschreibung schließlich erweitert wurde. „Die Erfahrung zählt“, sagt Loew, und über Erfahrung mit Archiven verfügt Omlor, der als Historiker viel in Archiven und mit Schriftgut in Museen zu tun hatte und aufgrund seiner bisherigen Erfahrung sowohl mit der Arbeitsweise, als auch mit Archiv-Datenbanken vertraut ist.

Was genau ein Archivar im Saarlouiser Stadtmuseum macht, „das ist eine Marathonaufgabe“, sagt Omlor. In erster Linie gilt es den Bestand des Stadtarchivs digital zu erfassen. Dazu muss es genau gesichtet werden. Zentrales Arbeitsgerät sind dabei die Findbücher. In diesen ist aufgelistet, was im Archiv sein könnte. Dabei sind die Findbücher einfache handschriftliche Akten, ohne Schlagwörter, die nach dem sogenannten Pertinenzprinzip abgelegt sind. Dieses Archivierungssystem listet Dinge nach deren Sachbezug auf, also zum Beispiel die Versorgung der Invaliden aus dem Deutsch-Französischen Krieg, was eine Archivierung sehr aufwendig macht. Dabei sammelt das Stadtarchiv Dinge aus der Verwaltung der Stadt Saarlouis und der Bürgermeisterei Fraulautern. „Es ist wichtig, dass man jedes Stück sichtet und auf Besonderheiten achtet. Oft sind in den Schriftstücken alte Karten oder Pläne drin. Das ist schon sehr interessant“, sagt Omlor, der nicht nur den Altbestand erfasst, sondern auch einen Neubestand mit Material nach dem Zweiten Weltkrieg aufbauen will.

Wichtig ist, dass nach der Erfassung und Sichtung das Material später auch gut gefunden werden kann. „Dabei muss man vorausdenken, was der spätere Nutzer sucht. Die Verschlagwortung ist also wichtig und welche Datenbank eignet sich für unsere Zwecke.“ Dazu muss gesichtet werden, welche Datenbanken es überhaupt gibt. Dann muss nach der Auswahl mit der EDV alles abgestimmt werden, bevor alles installiert wird, was derzeit gerade gemacht wird. „Bis alles erfasst ist, wird es ein paar Jahre dauern“, sagt Omlor. Dabei ist das digitale Archivieren nur ein Aufgabenteil. Neben dem Verwaltungsarchiv soll außerdem das Zeitungsarchiv digitalisiert werden, das sich mit einem Teil des Bestandsarchivs im Hauptarchivraum hinter der Bibliothek im benachbarten Theater am Ring befindet. Hier finden die Schriftstücke ein optimales Klima vor. „Die Luftfeuchtigkeit sollte bei Papier zwischen 45 und 55 Prozent liegen, die Temperatur sollte aber trotzdem nicht über 18 Grad Celsius sein, kein Licht, das ist absolutes Gift, kein Staubeintrag und keine Schädlinge“, zählt Erik Omlor auf. Und so gehört auch die Schadenssichtung und die präventive Konservierung der Papiere zu seinem Aufgabenbereich. Dazu gibt es spezielle säurefreie Pappkartons und Einlegepapier für besonders empfindliche Einzelschriftstücke zur Konservierung.

Ebenfalls digitalisiert werden müssen Bild- und Tonsammlungen mit offiziellen und privaten Aufzeichnungen auf VHS oder Musikkassette aus dem Stadtarchiv. Und letztendlich gehört auch die Kundenbetreuung zu den Aufgaben des Archivars. „Wir haben mehr als 100 Anfragen im Jahr zu Standesamtsakten“, erklärt Omlor. Die wandern nämlich nach bestimmten Fristen – Sterbeurkunden nach 30 Jahren, Heiratsurkunden nach 80 Jahren und Geburtsurkunden nach 110 Jahren – aus dem Standesamt ins Stadtarchiv. „Interessant können solche Dokumente für Notare bei Grundstücksfragen sein oder bei Einbürgerungsverfahren und natürlich für Familienforscher. „Das älteste Kirchenbuch ist von 1685“, ergänzt Museumsleiter Loew, „und der erste Bub in der Stadt hieß übrigens auch Louis, allerdings nicht mit seinem Rufnamen.“