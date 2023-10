Premiere in Saarlouis Eric Philippi singt neue Lieder in Saarlouis

Der im Saarwellinger Ortsteil Reisbach aufgewachsene Schlagersänger und Multiinstrumentalist Eric Philippi lädt zu einem Konzert mit seiner Band erstmals ins Saarlouiser Theater am Ring ein. Das Konzert findet am Sonntag, 5. November, 18 Uhr, statt. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Bei voller Bandbesetzung wird der 26 Jahre alte Musiker zunächst seine bereits bekannten Lieder präsentieren, wie beispielsweise „Schockverliebt“, „Du bist“, die Hymne an seine saarländische Heimat, und „Ticket ins Abenteuer“. Zudem gibt es eine Premiere mit bisher unveröffentlichten Titeln aus dem neuen Album von Philippi, das Anfang 2024 erscheinen wird. „Es gibt für mich nichts Schöneres als in meiner Heimat mit Freunden Musik zu machen und dabei mit Menschen, die mich unterstützen, einen unvergesslichen Abend zu verbringen“, schwärmt Philippi.