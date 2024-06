Wandern für Genießer Die wahren Genießer sind Wandersleut’

Die beliebte Kulinarik-Wanderung „Wieslein deck dich“ der Touristiker des Landkreises Saarlouis darf sich „traditionell“ nennen: die aktuelle Auflage trägt die Nummer zehn. Es geht diesmal auf den Werbelner Geschichtenweg. Der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer begrüßt rund 90 Mitwanderer – „wir hätten wahrscheinlich drei, viermal so viele Karten verkaufen können“, berichtetet er stolz. Das allerdings kommt nicht in Frage, denn die Erfolgsgeschichte des Formats beruht nicht zuletzt darauf, dass es gerade noch so familiär zugeht beim „Wieslein deck dich“. Die Wandersleut’ werden sich auf einen Weg machen, der bald zum 13. Premiumwanderweg des Landkreises Saarlouis wird – die Traumschleife Werbelner Geschichteweg. Aus der Geschichte des Wadgasser Ortsteils und der Umgebung erzählt Wanderführer Patrik Feltes viel Interessantes, Amüsantes, gar Schröckliches und reimt köstlich in moselfränkischer Mundart.