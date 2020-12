Rund 500 Tüten : Erfolgreicher Gebäckverkauf des DRK für „Hilf-Mit!“

Saarlouis Rund 500 Tüten mit dem köstlichen Backwerk gingen über den Tisch im Zelt auf dem Großen Markt in Saarlouis.

was nicht zuletzt dazu führte, dass das gesamte Gebäck innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war.

Denn jährlich finden sich die Helfer der Wohlfahrts- und Sozialarbeit im DRK-Kreisverband Saarlouis in der Vorweihnachtszeit an mehreren Tagen zusammen, um die Plätzchen zu backen und den Verkauf des Gebäcks auf dem Großen Markt zu organisieren. Der Erlös geht an die „Hilf-Mit!“-Aktion der Saarbrücker-Zeitung.