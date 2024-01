Holocaust-Gedenken Bürgerinnen und Bürger engagieren sich gegen das Vergessen

Saarwellingen · An die 90 Stolpersteine erinnern in Saarwellingen an die von den Nazis ermordeten Juden aus der Gemeinde. Eine kleine Gruppe engagierter Saarwellinger Bürger nutzte den internationalen Holocaust-Gedenktag, um am Samstagvormittag mit einer Reinigungsaktion an diesen ganz besonderen Gedenksteinen an das Schicksal dieser Menschen zu erinnern.

28.01.2024 , 17:48 Uhr

In Saarwellingen gedachte eine kleine Gruppe engagierter Bürger der im Dritten Reich ermordeten Juden, indem sie die in der Gemeinde verlegten Stolpersteine reinigte. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal