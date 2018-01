Endstation Garagentor

Von Rolf Ruppenthal

Spektakulärer Unfall am Dienstagmorgen in Saarlouis: Ein Mercedes ist gegen 8 Uhr von der Autobahn 8 kommend in der Wallerfanger Straße in ein Garagentor gefahren. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt in seinem total zertrümmerten Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Unfallbilanz: ein Schwerverletzter, ein Totalschaden am Auto und zwei abrissreife Garagen. Neben Kräften der Polizei und des DRK-Rettungsdienstes waren auch Feuerwehr und THW im Einsatz.