Volksfest fällt auch aus : Emmes fällt 2020 aus

Saarlouis Auch das beliebte Volksfest Emmes in Saarlouis fällt Corona zum Opfer.

„Aufgrund der aktuellen Situation kann die Saarlouiser Woche in diesem Jahr nicht stattfinden“, teilt die Stadt Saarlouis am Dienstagmittag mit. „Oberste Priorität haben Gesundheit und Schutz der Besucher und aller an der Durchführung der Festwoche beteiligten Vereine, Künstler und Unternehmer, der Polizei und den Hilfsdiensten“, heißt es in einer Erklärung dazu. Termin der Emmes wäre 4. bis 6. Juni gewesen.

In Abstimmung mit den Fraktionen des Stadtrates habe die Stadtverwaltung deshalb beschlossen, die Saarlouiser Woche in diesem Jahr auszusetzen. Davon betroffen sind auch alle Teilveranstaltungen: Also die Stadtteilfeste, der Familienaktionstag und das Volksfest Emmes, das traditionell am ersten Juniwochenende stattfindet. „Stadt und Stadtrat bedauern, dass das traditionelle Stadtfest in seiner über 50-jährigen Geschichte zum ersten Mal ausfallen muss, sehen zum Schutz der Gesundheit jedoch keine Alternative und bitten dafür um Verständnis“, teilt die Stadt mit.