Drei Tage und vier Bühnen Emmes 2024 in Saarlouis – das ist das Programm

Los geht es am Donnerstag, 30. Mai, bereits am Nachmittag, wie die Stadt ankündigt. Ab 14 Uhr legt DJ Safe am Kleinen Markt chillige Musik auf. Ab 19 Uhr gibt es dort Classic Rock mit Tasty Musik. In der Französischen Straße ist ab 17.30 Uhr das Move On Dance Studio Dillingen mit Hip-Hop-Weltmeister Marc Lahutta zu Gast. Um 19 Uhr folgt Partymusik mit Five for Fun.