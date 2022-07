„Dog-Gelato“ : Dieser Eisautomat in Saarlouis ist auch was für Vierbeiner

Eisautomatbetreiber und BWL-Student Lukas Bechtel wird von seiner ganzen Familie unterstützt, im Besonderen aber von seinem Vater Stefan Bechtel. Foto: Sandra Mißler

Saarlouis An ihrem Automaten in Roden verkauft eine Birkenfelder Manufaktur nicht nur Eis, sondern auch das „Dog-Gelato“.

Lukas Bechtel ist begeistert von Eisautomaten. Seinen ersten entdeckte er vor zirka zwei Jahren bei einem Besuch bei seinen Cousins Markus und Peter Fograscher in Weilheim in Bayern. Diese stellen nämlich Warenautomaten, wie Milch-, Eier-, Wein-, Blumen- und besagte Eisautomaten her. Und der 21-Jährige Bechtel, der laut seiner Mutter die Kaufmannsgene von seinem Vater Stefan Bechtel und dessen Familie geerbt hat, fand die Idee vom einem Eisautomaten in der Saarlouiser Gegend „richtig gut“.

Seitdem dreht sich bei dem jungen Mann alles ums Eis. Bechtel kommt zwar nicht aus dem Val di Zoldo, dem „Tal der Eismacher“ in den Dolomiten, sondern aus Schwarzenholz, machte sich aber auf die Suche nach einem italienischen Gelatieri. Diesen fand er in Marco Vazzola von der „Eiswerkstatt Birkenfeld“.

„Das Eis ist wahnsinnig lecker, und Marco ist super nett und er liebt das Eismachen wirklich“, sagt Bechtel über den italienisch-pfälzischen Eismacher. Und dieser kommt nicht nur aus einer Eismacherfamilie, die seit 1968 das „Eiscafé Venezia“ in Birkenfeld führt, sondern belegte mit seinen Eiskreationen auch die oberen Plätze bei nationalen und internationalen Eiswettbewerben. Einige dieser Eiskreationen findet man nun durch Bechtel auch im Saarland: Seit März steht sein Eisautomat in Roden.

Das Eis stellt Vazzola in seiner Eismanufaktur in Birkenfeld her. Um eine hohe Qualität für sein Speiseeis zu garantieren, benutzt der Eismacher ausschließlich Produkte aus der Region, erklärt Bechtel. So bekommt er seine Milch und seinen Joghurt zum Beispiel von einem Bauern aus dem nahe gelegenen Albessen und das Obst für sein Eis kauft er direkt auf dem Markt.

Hat er alle Zutaten zusammen, probiert Vazzola auch neue Kreationen aus. Deshalb bietet Bechtel in seinem Automaten auch immer wieder neue Sorten an. Laut ihm ist bei seinen Kunden derzeit die Sorte Pinguin, ein Sahneeis mit Schokoladenglasur, sehr beliebt.

Doch nicht nur Menschen kommen bei dem leckeren Angebot auf ihre Kosten, mit dem „Dog-Gelato“ können jetzt auch Hunde ein speziell für sie entwickeltes Eis schlecken. Laut des Herstellers wird das sogenannte Hundeeis nur aus natürlichen Zutaten wie Honig, Fruchtzucker und laktosefreien Milchprodukten hergestellt.

Info Angebotene Sorten im Eisautomaten Die kleinen Eisbecher im 160-Milliliter-Becher gibt es für 3,40 Euro und die Großen mit 550 Milliliter ab 7,30 Euro. Der Eisautomat im angesagten Vintage-Stil steht in der Saarwellinger Straße 118 in Roden. Kontakt für den direkten Eisverkauf in Schwarzenholz oder für eine Eisbestellung: Stefan Bechtel, Tel: (01 51) 12 10 81 12 oder Lukas Bechtel (01 51) 57 91 21 33.

Um seinen zwei- und vierbeinigen Kunden die eiskalten Leckereien zu allen Zeiten bieten zu können, hat sich Bechtel eigens einen Kühlwagen zugelegt, um das Speiseeis von Birkenfeld nach Fraulautern zu transportieren. Zudem bietet er seinen Kunden einen ganz besonderen Service an. So können Anwohner aus Schwarzenholz und der Umgebung das Eis sonntags morgens von 10 bis 12 Uhr telefonisch bestellen und bekommen es dann gekühlt zur eigenen Haustür gebracht. Auch kann man nach Absprache das Eis direkt bei ihm in Schwarzenholz abholen.