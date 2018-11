sl-Einbürgerungsfeier,+az

Die Neuen sind zum Teil schon seit Jahrzehnten hier. Von Oktober 2017 bis zum vergangenen Freitag waren es 214 Menschen aus 41 Nationen, die sich entschieden haben, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. In einer Einbürgerungsfeier erhielten aktuell 13 von ihnen die amtliche Urkunde. Davor leistete jeder einzeln das feierliche Bekenntnis, das Grundgesetz und die Gesetze der BRD zu achten, und alles zu unterlassen, was ihr schaden könnte.

Viele andere haben die Urkunde bereits und kamen dennoch zur feierlichen Einbürgerung. Die stärkste Gruppe der neuen deutschen Staatsbürger im Kreis Saarlouis stellen Italiener mit 59 Personen. Zweitstärkste sind Türken mit 31 Personen. Weitere hatten beispielsweise Staatsangehörigkeiten von China, USA, Russland, Brasilien, Finnland und Thailand.

Das „ist für viele sicherlich ein sehr aufregender Augenblick“, sagte Landrat Patrik Lauer im Großen Sitzungssaal. „Mitbürger waren sie immer schon, aber jetzt sind sie auch deutsche Staatsbürger.“ Dazu gehöre mehr, als bloß Deutsch zu sprechen, verdeutlichte Lauer. Es sei verbunden mit allen Rechten und Pflichten. „Bestimmen sie mit, ganz aktiv, wie es hier in der Region oder in Deutschland weitergehen soll.“ Das sei unter anderen möglich in Vereinen, Organisationen oder im Alltag. „Bauen sie mit am Landkreis der Zukunft“, motivierte Lauer.

Die Einbürgerung wird von der Stabsstelle Integration koordiniert und betreut, unter deren Leiter Bernd Maus. Zur Feier waren auch Vertreter von Innenministerium, Kreistag und Kommunen gekommen, darunter Bürgermeister der hiesigen Heimatgemeinden. Schülerinnen und Schüler des Robert-Schuman-Gymnasiums trugen unter Leitung von Tanja Hermes klassische Musik zur Feier bei.

Ein Video zeigte Impressionen schöner Stätten und Landschaften im Kreis Saarlouis. Der offizielle Teil endete mit der Nationalhymne. Anschließend sagte die aus Bosnien stammende Ivona Crnoja dieser Zeitung, warum sie Deutsche geworden ist. „Ich lebe hier, seit ich Drei bin. Ich werde auch hier bleiben.“ Italienischer Abstammung ist Adriano Di Bartolomeo. „Dieser Schritt wurde von mir gemacht, weil ich ein Stück Dankbarkeit zurück geben wollte.“ Seit 50 Jahren lebe er in Deutschland, und „ich habe nur Gutes erfahren“.