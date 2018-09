später lesen Einbruch in Friseursalon Einbruch nachts im Friseursalon in der Galerie Teilen

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in einen Friseursalon in der Galerie am Kleinen Markt eingebrochen. Wie die Polizei Saarlouis berichtet, hebelten sie die Eingangstür auf und durchsuchten den Salon. red