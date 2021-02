Einbruch in Saarlouis missglückt : Juwelenraub misslungen

Saarlouis Aber mehrere Tausend Euro Sachschaden verursacht.

Wie die Polizei am Montag gemeldet hat, ist in der Nacht des Freitags vorletzter Woche, 29. Januar, gegen 1 Uhr in Saarlouis ein Einbruch missglückt. Lauf Polizeibericht versuchte eine bislang noch unbekannte Person, in ein Juweliergeschäft in der Zeughausstraße einzubrechen. Der Täter schlug mit einem Gegenstand mehrfach gegen die Glasscheibe eines Schaufensters, um an den Schmuck in der Auslage zu gelangen. Dies misslang, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.